Продажу и обмен квартир с маткапиталом планируют облегчить

В России планируется упростить продажу и обмен квартир, приобретенных с использованием материнского капитала. Об этом сообщила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства.
Согласно ее словам, при наличии маткапитала в приобретенной квартире должна быть выделена доля на детей, которая в дальнейшем становится препятствием для ее продажи или обмена. Она также отметила, что ежедневно поступают тысячи жалоб на ограничение сделок с недвижимостью из-за маткапитала. Представитель комитета подчеркнула, что органы социальной защиты следят за условиями проживания детей, но в оценках иногда присутствует субъективность.
Кроме того, россиянам может быть предоставлено разрешение на использование материнского капитала для реконструкции зданий, находящихся в районах блокированной застройки. Это относится к жилым домам, имеющим общие боковые стены с соседними постройками. Соответствующий законопроект был рекомендован комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей для рассмотрения в первом чтении, пишет ПГ (18+).