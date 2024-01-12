Продажу и обмен квартир с маткапиталом планируют облегчить

Согласно ее словам, при наличии маткапитала в приобретенной квартире должна быть выделена доля на детей, которая в дальнейшем становится препятствием для ее продажи или обмена. Она также отметила, что ежедневно поступают тысячи жалоб на ограничение сделок с недвижимостью из-за маткапитала. Представитель комитета подчеркнула, что органы социальной защиты следят за условиями проживания детей, но в оценках иногда присутствует субъективность.