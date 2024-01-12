Паром Владивосток — Сокчо (Республика Корея) сократил количество рейсов

Паром «Восточная жемчужина», курсирующий между Владивостоком и Сокчо (Республика Корея) сократил количество рейсов с двух до одного в неделю. Об этом со ссылкой на южно-корейскую пассажирскую судоходную компанию JS Shipping сообщило информационное агентство KBS.