Паром Владивосток — Сокчо (Республика Корея) сократил количество рейсов

Паром «Восточная жемчужина», курсирующий между Владивостоком и Сокчо (Республика Корея) сократил количество рейсов с двух до одного в неделю. Об этом со ссылкой на южно-корейскую пассажирскую судоходную компанию JS Shipping сообщило информационное агентство KBS.
Сокращение перевозок судовладелец объясняет недостаточными объемами грузов и количеством пассажиров в данный момент. В новом режиме работы «Восточная жемчужина» начала функционировать с 11 января. Объявлено, что такая схема рейсов будет действовать до 7-го февраля.
Также сообщается о том, что после зимней эксплуатации линию планируется временно закрыть для профилактического ремонта судна.