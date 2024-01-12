Студентка из Иркутска добилась аннулирования миллионного кредита через суд

Студентка иркутского вуза выиграла дело против банка в суде. Началось все со звонка телефонных мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили ее в том, что сбережения в опасности. Она назвала злоумышленнику коды из СМС, и в итоге на нее оформили кредит на миллион рублей.
Как рассказала irk.aif.ru уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, деньги были переведены на чужой счет и обналичены, студентка обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело, однако банк аннулировать кредит отказался. Сотрудники финансовой организации утверждали, что разглашение кодов из СМС является ответственностью потерпевшей. Признать кредитный договор недействительным также отказались, несмотря на то, что девушка получает только доход в виде стипендии в размере 9 тысяч рублей.
Также в кредитном договоре были указаны неверные данные о месте работы и адресе регистрации. При этом справка о том, что потерпевшая является студенткой, у банка была. В итоге суд признал кредитный договор недействительным.