Студентка из Иркутска добилась аннулирования миллионного кредита через суд

Как рассказала irk.aif.ru уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, деньги были переведены на чужой счет и обналичены, студентка обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело, однако банк аннулировать кредит отказался. Сотрудники финансовой организации утверждали, что разглашение кодов из СМС является ответственностью потерпевшей. Признать кредитный договор недействительным также отказались, несмотря на то, что девушка получает только доход в виде стипендии в размере 9 тысяч рублей.