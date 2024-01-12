Искра, буря, гляделки — амурский тигр решил поиграть с жителем Приморья

Хищник, не таясь, вышел из-за деревьев и подошел близко к человеку, пристально смотря прямо в лицо опешившему жильцу. Он попытался предупредить своих соседей об опасности, довольно громко крича. Тигр при этом никак не реагировал, продолжая смотреть на мужчину в течение минуты.