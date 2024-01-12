Искра, буря, гляделки — амурский тигр решил поиграть с жителем Приморья

Амурский тигр вышел к жилым частным домам в Красноармейском округе Приморья, рядом с рекой Правая Приманка. Он долгое время смотрел на мужчину, который пытался его отогнать, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Хищник, не таясь, вышел из-за деревьев и подошел близко к человеку, пристально смотря прямо в лицо опешившему жильцу. Он попытался предупредить своих соседей об опасности, довольно громко крича. Тигр при этом никак не реагировал, продолжая смотреть на мужчину в течение минуты.
Грациозный зверь не обращал внимание на других людей и, по всей видимости, наигравшись в гляделки, решил вновь уйти восвояси.
Напомним, что подобные гляделки были между тигром и сотрудниками Лучегорского угольного разреза. Большая кошка отошла с дороги и прилегла в сугроб, чтобы было удобнее следить за выполнением работы.
Ранее «КП» писала о двух тиграх, которые терроризировали собак, охранявших частные владения людей. Они задавили питомцев, некоторых загрызли.