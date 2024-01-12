В пятницу на Южном Урале значительно потеплеет

Температура воздуха днем составит от −9 до −14 градусов, на юге и крайнем западе — до −5. Ветер южной четверти 7−12 метров в секунду, местами порывы 13−18.
В Челябинске сегодня облачно, небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха днем составит от −10 до −12 градусов. Ветер южный 7−12 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 12 января, у Анисьи, Антона, Даниила, Ирины, Льва, Макара, Марии, Федоры и Федосьи.
Между прочим, 12 января 2024 года отмечают Анисью Зимнюю. Согласно народным приметам, женщинам лучше отложить вязание и шитье. Дело в том, что пукоделие на Анисью может обернуться ссорами в семье и неверностью мужа.