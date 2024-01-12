В Челябинской области на фоне потепления началась метель, порывы ветра достигают 18 м/с

В Челябинской области ночью 12 января началась метель, порывы ветра локально достигают 18 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в четверг о неблагоприятных метеоусловиях предупреждали все экстренные службы.
По данным синоптиков, сегодня в регионе облачно, будет идти небольшой, местами — умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.
«Ветер южной четверти 7−12 м/с, местами порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха минус 9−14, на юге и крайнем западе — до минус 5 градусов», — говорится в прогнозе.
В Челябинске в пятницу минус 10−12, небольшой снег, слабая метель при усилении ветра до 12−14 м/с.
В 6.30 утра в центре города минус 20, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 7−12 м/с, атмосферное давление 731 мм ртутного столба при норме 743 мм.
Добавим, в субботу, 13 января, вновь резко похолодает.