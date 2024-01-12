В Новосибирске днем 12 января потеплеет до −18

На смену снегопадам придет морозная солнечная погода. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. Штормовой ветер стихнет до 6−11 м\с. И хотя на дорогах будет по-прежнему скользко, последний день первой рабочей недели нового года обещает быть весьма комфортным.