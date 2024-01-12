В Новосибирске днем 12 января потеплеет до −18

На смену снегопадам придет морозная солнечная погода. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. Штормовой ветер стихнет до 6−11 м\с. И хотя на дорогах будет по-прежнему скользко, последний день первой рабочей недели нового года обещает быть весьма комфортным.
А вот к ночи снова значительно похолодает — до −23 … — 25 градусов, в отдельных районах области столбики термометров могут опуститься до — 32.
Однако, по данным онлайн погодных сервисов, уже в субботу температура воздуха продолжит повышаться и днем будет всего — 9…-10 градусов мороза.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что синоптики объяснили аномальные температурные качели в начале января в Новосибирске.