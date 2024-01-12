В Красноярске на выходных придёт потепление до −2 градусов

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в Красноярске на выходных ожидается переменчивая погода. Суббота будет прохладной, а воскресенье порадует красноярцев температурой до −2 градусов.
В субботу, 13 января, дневная температура в городе составит до −10 градусов, к ночи похолодает до −13 градусов. Прогнозируется облачность с редкими прояснениями, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
В воскресенье, 14 января, в светлое время суток прогнозируется потепление до −2 градусов, ночью похолодает до −11 градусов. Ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер южный до 4−5 метров в секунду.
Напомним, в пятницу, 12 января, в Красноярске днём ожидается до −11 градусов, ночью — до −19 градусов. Возможен небольшой кратковременный снег.