Красноярцев приглашают отметить Старый Новый год на Ярыгинской набережной

Впервые в программе праздничного вечера — бои по парному историческому фехтованию от молодежного центра «Патриот». Любой желающий независимо от возраста, получив биту, защитный шлем и щит, сможет выйти на новогодний ринг. Правила сражений горожанам объяснят профессиональные инструкторы.
Кроме того, гостей ждет конкурс по метанию цветных снежков в гигантский дартс. Самым метким будут вручены призы.
Любителей активного отдыха приглашают поучаствовать в гонке по мини-дуатлону. Велосипедистам предстоит пройти снежную полосу препятствий бегом и на велосипедах, а для болельщиков будет организована фотозона с велотренажерами.
За музыкальную составляющую вечера отвечает популярная красноярская кавер-группа «Джагер», отмечает пресс-служба мэрии.
В этот же день на Ярыгинской набережной пройдет открытие молодежного конкурса ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Создавать чудо из 20 тонн льда будут 20 мастеров в возрасте от 16 до 35 лет.