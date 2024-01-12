За пять лет на кузбасские дороги власти потратили 38,5 млрд рублей

Так, если не говорить о конкретных городах, в прошлом году ремонтировали участки дорог между муниципалитетами. Закончили участок дорог Кемерово — Яшкино — Тайга, Панфилово — Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск, Кемерово — Анжеро-Судженск, Промышленная — Ваганово. Дорожники капитально отремонтировали два моста через р. Берчикуль на трассе Томск — Мариинск и через р. Большая Кедровка на дороге Крапивинский — Зеленогорский.