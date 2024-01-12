За пять лет на кузбасские дороги власти потратили 38,5 млрд рублей

По данным правительства Кузбасса, за пять лет власти потратили на ремонт дорог из бюджетов всех уровней 38,5 млрд рублей. Всего привели к нормативному состоянию более 1,5 тыс. км автодорог.
«Дороги Кузбасса входят в десятку лучших в России. Чтобы достичь таких результатов, мы обновляем дороги, тротуары, строим мосты и развязки, устанавливаем современное освещение. Безусловно, ещё очень многое предстоит сделать», — говорит Сергей Цивилев.
Так, если не говорить о конкретных городах, в прошлом году ремонтировали участки дорог между муниципалитетами. Закончили участок дорог Кемерово — Яшкино — Тайга, Панфилово — Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск, Кемерово — Анжеро-Судженск, Промышленная — Ваганово. Дорожники капитально отремонтировали два моста через р. Берчикуль на трассе Томск — Мариинск и через р. Большая Кедровка на дороге Крапивинский — Зеленогорский.
В следующем году на дороги выделят более 5,8 млрд рублей. Власти планируют привести в нормативное состояние 57 км дорог и 8800 п/м искусственных сооружений. После этого доля городских нормативных дорог вырастет до 85%, а трасс — до 55%.