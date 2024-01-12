Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Омске обнаружили превышение вредных веществ в Кировском округе

В Кировском округе Омска синоптики выявляли превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по пыли.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 10 января оно составляло 1,1 ПДК. При этом в остальных округах превышений не наблюдалось.

«Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города», — отмечается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий. В ближайшие три дня он ожидается в целом пониженный.

Ранее мы писали, что в Омской области оборудуют еще два поста для мониторинга за атмосферными выбросами. По мнению прокурора Омска Артема Шельманова, это должно улучшить экологическую ситуацию в городе.

Также мы сообщали, что декабрьская авария на ТЭЦ-5 повлияет на экологию города из-за отсутствия фильтров на двух котлах, сокращающих выбросы в атмосферу.

экология