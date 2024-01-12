В Омске обнаружили превышение вредных веществ в Кировском округе

По данным Обь-Иртышского УГМС, 10 января оно составляло 1,1 ПДК. При этом в остальных округах превышений не наблюдалось.
«Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 10 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города», — отмечается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий. В ближайшие три дня он ожидается в целом пониженный.
Ранее мы писали, что в Омской области оборудуют еще два поста для мониторинга за атмосферными выбросами. По мнению прокурора Омска Артема Шельманова, это должно улучшить экологическую ситуацию в городе.
Также мы сообщали, что декабрьская авария на ТЭЦ-5 повлияет на экологию города из-за отсутствия фильтров на двух котлах, сокращающих выбросы в атмосферу.