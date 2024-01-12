Досрочно сдать экзамены смогут хабаровские выпускники с 22 марта

Стало известно, когда хабаровские школьники напишут ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Досрочный период экзаменов будет проходить с 22 марта по 22 апреля, основной — с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.
Обязательные экзамены по русскому языку и математике пройдут в крае 28 и 31 мая. Математика базового и профильного уровня будет проводиться в один день.
Чтобы принять участие в экзамене, необходимо до 1 февраля подать заявление. Выпускники прошлых лет и выпускники СПО могут подать документы в пунктах регистрации на ЕГЭ: школы № 19, № 23 и № 38.