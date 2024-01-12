Две новые школы построят в Алматы

Во 2-м квартале текущего года в Алматы завершатся работы по строительству трех пристроек к государственным школам. Это полноценные здания с соответствующей внутренней и внешней инфраструктурой. К примеру, учебный корпус гимназии № 59 рассчитан на 380 мест, а пристройка к ней строится на 750 мест.