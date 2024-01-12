Кубай рассказал о крещенских морозах и снеге во Владивостоке: когда ждать

«Температурные качели будут продолжаться в нынешнем ритме до конца второй декады января. Третья же декада января будет холоднее второй», — отметил Кубай.
Так, минимальные температуры на юге края опустятся ниже −15 градусов, на севере — ниже −30 градусов. Именно это, по словам синоптика, и будут крещенские морозы.
Что касается осадков, то небольшой снег ожидается в воскресенье, 14 января, далее в течение ближайших двух недель ухудшения погоды пока что не предвидится.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, почему морозы традиционно приходят в православный праздник Крещение. В Примгидромете рассказали, что во Владивостоке за последние 23 года сильные морозы наблюдались только в 2006, 2008 и 2021 годах.