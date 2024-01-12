Пострадавшему от укуса осы в Австралии ребенку помогли иркутские врачи

Врачи Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске помогли годовалому ребенку с весьма необычной для зимнего времени травмой. 4 января в экстренное приемное отделение девочку привели родители и рассказали, что ее в указательный палец правой руки укусила оса.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе больницы, укус насекомого ребенок получил за несколько дней до Нового года, когда семья отдыхала в Австралии. Родители попытались извлечь жало осы из пальца самостоятельно, однако его самая тонкая часть застряла в тканях, из-за чего на пальце образовался заметный отёк.
Дежурный хирург удалила отломившийся фрагмент жала из пальца ребенка. Госпитализация малышке не потребовалась, она находится на амбулаторном лечении.