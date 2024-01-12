Во Владивостоке муж учительницы пригрозил непослушным ученикам расправой

В социальных сетях появились сообщения о преподавательнице информатики, которая якобы устала от постоянных конфликтов со своими учениками. Пока не известно, по какой причине в классе оказался её муж: был ли он приглашён самим педагогом для «усмирения» детей или мужчина сделал это по собственной инициативе, пытаясь поддержать супругу.