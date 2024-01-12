Во Владивостоке муж учительницы пригрозил непослушным ученикам расправой

Полиция Владивостока проводит проверку в одной из школ города. Причиной послужила аудиозапись, сделанная, вероятно, школьником и выложенная затем в сеть Интернет. На записи слышен мужской голос, который угрожает кому-то физической расправой, при этом несколько раз использует нецензурные слова.
Из контекста того, что произносится, можно понять, что гневные слова адресованы ученикам школы, которые, по мнению мужчины, морально издеваются над его беременной женой — учительницей этих самых школьников.
В социальных сетях появились сообщения о преподавательнице информатики, которая якобы устала от постоянных конфликтов со своими учениками. Пока не известно, по какой причине в классе оказался её муж: был ли он приглашён самим педагогом для «усмирения» детей или мужчина сделал это по собственной инициативе, пытаясь поддержать супругу.
В учебное заведение направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. Участники инцидента будут опрошены. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.