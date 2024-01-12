Драматическая Москва: как ремонтируют жилые дома, которые связаны с театрами

11-этажное жилое здание построили в 1961 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Оно имеет сложную форму, а уличные фасады — отличную друг от друга архитектурную стилистику. Часть из них выделена рустом, окна на уровне седьмого и восьмого этажа объединены порталами с пилястрами и барельефами. Необычный карниз большого выноса выделен тягами и консолями. В разные времена здесь жили такие артисты театра, как флейтист оркестра Юлий Ягудин, дирижер Марк Эрмлер и оперный певец Никандр Ханаев. До сих пор жители дома гордятся соседством с балериной, солисткой Большого театра и киноактрисой Ксенией Рябинкиной. Большую известность она получила после роли Царевны Лебеди в фильме «Сказка о царе Салтане» 1966 года.