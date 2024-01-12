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Драматическая Москва: как ремонтируют жилые дома, которые связаны с театрами

Капремонт прошел в здании, в котором расположен Театр поэта, а сейчас работы идут в доме, где находится Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. В следующем году приведут в порядок Дом артистов Большого театра.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве капитально ремонтируют жилые дома, относящиеся к театрам, или здания, на одном из этажей которых он есть. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок здание по адресу: Колокольников переулок, дом 19/22, строение 1, где расположен Театр поэта. Его организовал в своей квартире на первом этаже актер и поэт Юрий Юрченко. Здесь проходят поэтические вечера и театральные представления, собираются представители многих художественных профессий.

Трехэтажный дом построили в 1917 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Стены первого этажа главного фасада облицованы рустом и выделены оригинальным цветом. Окна второго и третьего этажей украшают наличники, замковые камни, гутты, пилястры и сандрики. На главном фасаде — арочное витражное окно над входной дверью, оконные проемы на уровне третьего этажа с наличниками и пилястрами, а также декорированная люкарна — слуховое окно или оконный проем, выведенный на скат крыши. Со стороны дворового фасада сделан ризалит — часть, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. По периметру тянутся межэтажные и венчающий карнизы.

Специалисты отремонтировали фасад, крышу, подъезды, а также заменили электросеть на объекте. Наибольшее внимание они уделили сохранению исторического облика здания. Его фасад был расчищен и промыт, а затем оштукатурен и окрашен. Декоративные элементы, расположенные на внешней стороне фасада, были бережно восстановлены с использованием специальных современных технологий и качественных отечественных материалов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Кроме того, сейчас идет капитальный ремонт дома 53 на Большой Пироговской улице, в котором с 1992 расположен Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Коллектив экспериментирует с жанрами песен, а основа большинства спектаклей — музыка: вокальная классика, фольклор, советские и современные песни. В театре часто проходят вечера камерной и джазовой музыки, встречи с поэтами и композиторами.

11-этажный жилой дом возвели в 1955 году по индивидуальному проекту архитекторов Н. Н. Грачевой и О. Ф. Шиндановиной в стиле советского неоклассицизма. Здание построили как жилой дом Министерства авиационной промышленности СССР на Большой Пироговской улице.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

При восстановлении специалисты расчистили плоскости от старой краски, отремонтировали штукатурный рустованный слой нижних этажей, восстановили поврежденные архитектурные элементы и привели в порядок балконы. Затем покрасили фасад, при этом сохранили историческое колористическое решение. После основных работ специалисты отремонтировали дверные и балконные откосы, обновили цоколь, заменили водостоки и отливы. Сейчас приводят в порядок подъезды дома.

В 2024 году пройдет капитальный ремонт дома артистов Большого театра — здания по адресу: улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2. Здесь планируется восстановить фасад, крышу и обновить инженерные системы.

11-этажное жилое здание построили в 1961 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Оно имеет сложную форму, а уличные фасады — отличную друг от друга архитектурную стилистику. Часть из них выделена рустом, окна на уровне седьмого и восьмого этажа объединены порталами с пилястрами и барельефами. Необычный карниз большого выноса выделен тягами и консолями. В разные времена здесь жили такие артисты театра, как флейтист оркестра Юлий Ягудин, дирижер Марк Эрмлер и оперный певец Никандр Ханаев. До сих пор жители дома гордятся соседством с балериной, солисткой Большого театра и киноактрисой Ксенией Рябинкиной. Большую известность она получила после роли Царевны Лебеди в фильме «Сказка о царе Салтане» 1966 года.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 28,5 тысячи домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 112 тысяч лифтов.

Чтобы уточнить сроки и виды работ по программе капремонта, составляют краткосрочные планы реализации. С 2021 по 2023 год в такой план вошло 4437 столичных домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году ремонт завершился в 2,3 тысячи зданиях.

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