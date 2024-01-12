Драматическая Москва: как ремонтируют жилые дома, которые связаны с театрами

В Москве капитально ремонтируют жилые дома, относящиеся к театрам, или здания, на одном из этажей которых он есть. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок здание по адресу: Колокольников переулок, дом 19/22, строение 1, где расположен Театр поэта. Его организовал в своей квартире на первом этаже актер и поэт Юрий Юрченко. Здесь проходят поэтические вечера и театральные представления, собираются представители многих художественных профессий.
Трехэтажный дом построили в 1917 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Стены первого этажа главного фасада облицованы рустом и выделены оригинальным цветом. Окна второго и третьего этажей украшают наличники, замковые камни, гутты, пилястры и сандрики. На главном фасаде — арочное витражное окно над входной дверью, оконные проемы на уровне третьего этажа с наличниками и пилястрами, а также декорированная люкарна — слуховое окно или оконный проем, выведенный на скат крыши. Со стороны дворового фасада сделан ризалит — часть, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. По периметру тянутся межэтажные и венчающий карнизы.
Специалисты отремонтировали фасад, крышу, подъезды, а также заменили электросеть на объекте. Наибольшее внимание они уделили сохранению исторического облика здания. Его фасад был расчищен и промыт, а затем оштукатурен и окрашен. Декоративные элементы, расположенные на внешней стороне фасада, были бережно восстановлены с использованием специальных современных технологий и качественных отечественных материалов.
Кроме того, сейчас идет капитальный ремонт дома 53 на Большой Пироговской улице, в котором с 1992 расположен Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Коллектив экспериментирует с жанрами песен, а основа большинства спектаклей — музыка: вокальная классика, фольклор, советские и современные песни. В театре часто проходят вечера камерной и джазовой музыки, встречи с поэтами и композиторами.
11-этажный жилой дом возвели в 1955 году по индивидуальному проекту архитекторов Н. Н. Грачевой и О. Ф. Шиндановиной в стиле советского неоклассицизма. Здание построили как жилой дом Министерства авиационной промышленности СССР на Большой Пироговской улице.
При восстановлении специалисты расчистили плоскости от старой краски, отремонтировали штукатурный рустованный слой нижних этажей, восстановили поврежденные архитектурные элементы и привели в порядок балконы. Затем покрасили фасад, при этом сохранили историческое колористическое решение. После основных работ специалисты отремонтировали дверные и балконные откосы, обновили цоколь, заменили водостоки и отливы. Сейчас приводят в порядок подъезды дома.
В 2024 году пройдет капитальный ремонт дома артистов Большого театра — здания по адресу: улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2. Здесь планируется восстановить фасад, крышу и обновить инженерные системы.
11-этажное жилое здание построили в 1961 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Оно имеет сложную форму, а уличные фасады — отличную друг от друга архитектурную стилистику. Часть из них выделена рустом, окна на уровне седьмого и восьмого этажа объединены порталами с пилястрами и барельефами. Необычный карниз большого выноса выделен тягами и консолями. В разные времена здесь жили такие артисты театра, как флейтист оркестра Юлий Ягудин, дирижер Марк Эрмлер и оперный певец Никандр Ханаев. До сих пор жители дома гордятся соседством с балериной, солисткой Большого театра и киноактрисой Ксенией Рябинкиной. Большую известность она получила после роли Царевны Лебеди в фильме «Сказка о царе Салтане» 1966 года.
Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 28,5 тысячи домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 112 тысяч лифтов.
Чтобы уточнить сроки и виды работ по программе капремонта, составляют краткосрочные планы реализации. С 2021 по 2023 год в такой план вошло 4437 столичных домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году ремонт завершился в 2,3 тысячи зданиях.