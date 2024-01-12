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Похолодание и гололедица ожидаются в Беларуси в пятницу

Сильный порывистый ветер и до −10°С ожидается в Беларуси в пятницу, а из-за гололедицы синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 янв — Sputnik. В пятницу на дорогах Беларуси сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдет снег и мокрый снег. Ветер ожидается северный, днем с переходом на западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха в Беларуси составит −4…-10°С, по западу 0…-3°С.

Из-за гололедицы синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движения транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма среди населения.