Похолодание и гололедица ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 12 янв — Sputnik. В пятницу на дорогах Беларуси сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдет снег и мокрый снег. Ветер ожидается северный, днем с переходом на западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха в Беларуси составит −4…-10°С, по западу 0…-3°С.
Из-за гололедицы синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движения транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма среди населения.