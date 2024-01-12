Похолодание и гололедица ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдет снег и мокрый снег. Ветер ожидается северный, днем с переходом на западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.