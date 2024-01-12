Выпускник ИВВАИУ полетит в космос на корабле Илона Маска

Как написал астроном в соцсети ВКонтакте, Гребенкин сменит работающего на борту станции Константина Борисова. Старт будет произведен с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США.
«Космонавт сообщил, что 5 января он завершил цикл подготовки к космическому полёту в Лос-Анжелесе, и 6 января вылетел в Хьюстон. До старта на космическом корабле “Дрэгон” в составе восьмого экипажа остаётся примерно два месяца, — написал Язев. — Гребёнкин отправляется на МКС на полугодовую вахту. Ему предстоит сменить работающего на борту станции Константина Борисова. Что касается Олега Кононенко и Николая Чуба, — они продолжат выполнение годового полёта вплоть до сентября».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Александр Гребенкин — сибиряк. Он родился в Кузбассе, в небольшом шахтёрском городке Мыски. А учиться приехал в Иркутск.
«Он учился в нашем ИВВАИУ, а во время увольнений ездил заниматься в Иркутском астроклубе, — рассказывает Сергей Язев. — Самодельные телескопы Александр сооружал, ещё учась в школе».
Директор ИВВАИУ Александр Барсуков вспоминает, что на годы, когда Гребенкин был курсантом −90-е и начало 2000-х — «пришёлся расцвет училища, оно было признано одним из лучших в системе Минобороны в области подготовки лётных инженеров. А потом вдруг “оптимизация” и расформирование в 2009-м».