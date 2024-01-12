Выпускник ИВВАИУ полетит в космос на корабле Илона Маска

«Космонавт сообщил, что 5 января он завершил цикл подготовки к космическому полёту в Лос-Анжелесе, и 6 января вылетел в Хьюстон. До старта на космическом корабле “Дрэгон” в составе восьмого экипажа остаётся примерно два месяца, — написал Язев. — Гребёнкин отправляется на МКС на полугодовую вахту. Ему предстоит сменить работающего на борту станции Константина Борисова. Что касается Олега Кононенко и Николая Чуба, — они продолжат выполнение годового полёта вплоть до сентября».