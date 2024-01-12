«Местами до −32°C»: в ближайшие дни морозы в Самарской области сохранятся

В пятницу днем, 12 января, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер западный, 8…13 м/с. Температура воздуха −11…-13 °C. На дорогах снежные заносы.
13 числа в Самарской области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью −22…-27 °C, местами до −32°C. Днем столбик термометра «поднимется» до −18…-23 °C.
В воскресенье, 14 января, в регионе сохранится облачная и снежная погода. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы −20…-25 °C, местами до −30°C, днем −15…-20 °C.
В начале рабочей недели морозы сохранятся. Ночью 16 января без существенных осадков, ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха −20…-25 °C. Днем −9…-14 °C.