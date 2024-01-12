«Местами до −32°C»: в ближайшие дни морозы в Самарской области сохранятся

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на выходные. В Самарской области с 12 по 15 января ожидается морозная погода, на дорогах — снежные заносы.