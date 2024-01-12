Циклон и антициклон повлияют на погоду в Хабаровском крае в предстоящие выходные

В предстоящие выходные погода в Хабаровском крае и соседней ЕАО будет разной, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
В субботу территория края будет находиться под опекой антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Ветер западный со скоростью 5−10 м/с, на побережье до 9−14 м/с. В условиях ясного неба и слабого ветра усилится ночное выхолаживание. К утру столбики термометров покажут в пределах −28…-33°С, местами до −35°С и ниже. Днем воздух прогреется до −14…-21°С.
В воскресенье на южные районы края окажет влияние циклон, который будет смещаться через Приморский край. В результате ожидается небольшой снег, местами снег. Ветер западный до 6−11 м/с. Под облаками ночь 14 января будет существенно теплее, около −22…-27°С, местами до −30°С и ниже. После полудня потеплеет до −11…-16°С.
В Хабаровске в субботу будет морозно, солнечно и тихо. К утру воздух остынет до −31°С, днем прогреется в пределах −19…-21°С. В воскресенье в краевом центре пройдет небольшой снег, ветер западный до 6−11 м/с. Температура воздуха ночью не ниже −23…-25°С, днем до −16°С.