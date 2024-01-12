Циклон и антициклон повлияют на погоду в Хабаровском крае в предстоящие выходные

В субботу территория края будет находиться под опекой антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Ветер западный со скоростью 5−10 м/с, на побережье до 9−14 м/с. В условиях ясного неба и слабого ветра усилится ночное выхолаживание. К утру столбики термометров покажут в пределах −28…-33°С, местами до −35°С и ниже. Днем воздух прогреется до −14…-21°С.