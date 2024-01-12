В трех районах столицы временно не будет света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 12 января, в некоторых локациях трех районов временно не будет света. Об этом сообщили «Региональные электрические сети», передает корреспондент Podrobno.uz.