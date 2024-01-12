В трех районах столицы временно не будет света

По данным РЭС отключения затронут следующие адреса:
некоторые участки махалли «Кургонтепа» Учтепинского района (с 10:00 до 17:00);
некоторые участки махаллей «Сохибкор» и «Октепа» Юнусабадского района (с 10:00 до 13:00);
кварталы 3 и 6, Чиланзар Ц, махалли «Гавхар», «Домрабад», «Катта Домрабад», «Наккошлик», «Казирабад», «Катта Чиланзар», «Катта Навбахор», а также ряд банковских, образовательных, медицинских учреждений Чиланзарского района (с 12:00 до 18:00).
В Учтепинском и Юнусабадском районах будут производиться плановые ремонтные работы, на Чиланзаре — монтаж и ремонт существующих электроустановок на подстанции «Бунёдкор», снабжающей электроэнергией некоторые участки района.