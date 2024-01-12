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В трех районах столицы временно не будет света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 12 января, в некоторых локациях трех районов временно не будет света. Об этом сообщили «Региональные электрические сети», передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным РЭС отключения затронут следующие адреса:

некоторые участки махалли «Кургонтепа» Учтепинского района (с 10:00 до 17:00);

некоторые участки махаллей «Сохибкор» и «Октепа» Юнусабадского района (с 10:00 до 13:00);

кварталы 3 и 6, Чиланзар Ц, махалли «Гавхар», «Домрабад», «Катта Домрабад», «Наккошлик», «Казирабад», «Катта Чиланзар», «Катта Навбахор», а также ряд банковских, образовательных, медицинских учреждений Чиланзарского района (с 12:00 до 18:00).

В Учтепинском и Юнусабадском районах будут производиться плановые ремонтные работы, на Чиланзаре — монтаж и ремонт существующих электроустановок на подстанции «Бунёдкор», снабжающей электроэнергией некоторые участки района.

энергетика