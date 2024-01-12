Сугроб высотой 76 метров: мэрия показала, сколько снега вывезли с улиц Красноярска

За первые 40 дней этой зимы с улиц Красноярска убрали почти в 2,5 раза больше снега, чем за тот же период в прошлом сезоне. Расчетами поделились в администрации города:
«С 1 декабря 2023 года по 10 января 2024 года дорожники вывезли почти 384 тысячи кубометров снега. Это 38 тысяч 400 КамАЗов. Если их выстроить в одну цепочку, бампер к бамперу, без промежутка, то они растянутся на 257 с лишним километров. А вот с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года дорожники вывезли почти 150 тысяч кубометров снега».
Для наглядности дизайнеры даже сделали картинку, которая показывает красноярцам, как выглядел бы собранный снег в этом году и в прошлом, если бы его свезли на Театральную площадь.
В администрации также отметили, что такой объем снега, который вывезли за 40 дней этого сезона, дорожники убрали за 60 полных снежных дней 2021 года.
По данным властей, в настоящее время ежедневно на уборку города выходит в среднем по 300 единиц техники, работы ведутся и днем и ночью. В приоритете отработка жалоб жителей.