Сугроб высотой 76 метров: мэрия показала, сколько снега вывезли с улиц Красноярска

«С 1 декабря 2023 года по 10 января 2024 года дорожники вывезли почти 384 тысячи кубометров снега. Это 38 тысяч 400 КамАЗов. Если их выстроить в одну цепочку, бампер к бамперу, без промежутка, то они растянутся на 257 с лишним километров. А вот с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года дорожники вывезли почти 150 тысяч кубометров снега».