Из-за коммунальной аварии в Новосибирске 22 школы перевели на дистант

Мэрия Новосибирска 12 января сообщила о том, что часть школ левобережной части города переведена на дистанционный режим работы из-за недостаточных параметров отоплении. В общей сложности на дистанте сейчас 22 школы.



В Ленинском районе в пятницу учеников не приняли 8 школ, в Кировском — 14. В школьных родительских чатах пишут, что в классах батареи остаются холодными и температура в помещениях не более +14 + 16. Школы, в которых температура соответствует нормативам, работают в штатном режиме.