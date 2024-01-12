Как сейсмологи определяют возможность землетрясения в Алматы

«Что касается составления заключения сейсмоситуации, мы подходим комплексно. Это не только наземные методы, но и также привлекаются космические факторы от влияния системы “Солнце-Земля-Луна”. Помимо того, мы используем изменения солнечной активности, появление солнечных пятен и излучение от них, а также то, как они сказываются на области земной коры. В одно время мы использовали эти параметры — это серебристые облака. Но для нашего региона в тот момент были трудности с получением космических данных. Но сейчас у нас есть специалисты, эти будут материалы дальше обсуждаться. Но мы учитываем два важных фактора — электромагнитное и гравитационное взаимодействие земной коры с космогенными факторами, излучение солнечной активности и изменение силы тяжести в системе “Солнце-Земля-Луна”, — рассказал заместитель Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Нурсарсен Узбеков.