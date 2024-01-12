Самара встала в девятибалльных пробках после снегопада

В частности, затор образовался на Московском шоссе по направлению «из города» на участке от ул. Революционной до ул. Авроры и далее до ул. Санфировой, на ул. Революционной от ул. Гая до Московского шоссе. Также движение стоит в сторону города на ул. Стара-Загора от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии.



Этому предшествовал обильный снегопад в Самарской области. В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение и на ряде автомагистралей ограничено движение транспорта.

