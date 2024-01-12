АО «Междуречье» Новой Горной подарило две горки жителям Междуреченска

Аттракционы установили в преддверии новогодних каникул. Подарки к Новому году для Междуреченска от АО «Междуречье» уже становятся традицией. К Новому 2023-ему году компания подарила городу праздничную иллюминацию в виде шатра для главной городской ёлки на площади Весенняя, которая и сейчас радует жителей.