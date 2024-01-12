АО «Междуречье» Новой Горной подарило две горки жителям Междуреченска

Новые горки установили на двух площадях Западного района Междуреченска — Праздничной и у ДК «Железнодорожник». Зимние аттракционы приобрели в рамках программы благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий», компания направила на это 2 млн рублей.
Обе горки представляют собой конструктор, что позволяет хранить их в разобранном виде. Все части каркаса изготовлены из дерева и покрыты безопасной, гипоаллергенной пропиткой. Горка на площади Праздничной оборудована двумя скатами — для детей разного возраста.
Аттракционы установили в преддверии новогодних каникул. Подарки к Новому году для Междуреченска от АО «Междуречье» уже становятся традицией. К Новому 2023-ему году компания подарила городу праздничную иллюминацию в виде шатра для главной городской ёлки на площади Весенняя, которая и сейчас радует жителей.
«Программа “Новая Горная. Импульс развития территорий” нацелена на создание комфортных условий для жизни. В Междуреченске живут работники наших предприятий и их семьи. А в выходные и праздники они приходят на эти площади. Новые горки помогут разнообразить и сделают более яркими семейные прогулки», — отметила Татьяна Горлатова, директор по персоналу Новой Горной УК.
Программа благотворительности «Новая Горная. Импульс развития территорий» продолжит действовать в 2024 году. Новые проекты улучшений в Новокузнецке, Междуреченске и Мысках уже готовятся к реализации.
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