Сильные морозы придут в Воронеж в выходные

Под влиянием антициклона в Воронежской области в ближайшие дни установится морозная погода. В столице Черноземья в ночь на 14 января столбики термометров опустятся до отметки −25 градусов. Существенных осадков в областном центре в субботу и воскресенье не ожидается. Прогноз погоды на выходные опубликовал региональный гидрометцентр.
Днем в пятницу, 12 января, в Воронеже будет облачно с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют. Скорость северо-западного ветра составит 8−13 м/сек, а температура воздуха — от 11 до 13 градусов мороза. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
В ночь на субботу похолодает до −20 градусов, а днем температура в Воронеже поднимется только до −16…-18 градусов. Переменная облачность, без осадков.
Самой холодной в областном центре станет ночь на воскресенье, 14 января: термометры покажут от −24 до −26 градусов. Ветер, который сменит направление на южное, утихнет до 3−8 м/сек. Однако уже в светлое время суток морозная хватка антициклона ослабнет — днем в областном центре ожидается около −9 градусов. Снега синоптики не прогнозируют.