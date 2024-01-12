Сильные морозы придут в Воронеж в выходные

Самой холодной в областном центре станет ночь на воскресенье, 14 января: термометры покажут от −24 до −26 градусов. Ветер, который сменит направление на южное, утихнет до 3−8 м/сек. Однако уже в светлое время суток морозная хватка антициклона ослабнет — днем в областном центре ожидается около −9 градусов. Снега синоптики не прогнозируют.