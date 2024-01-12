Красноярцы начали получать уведомления о вредоносности 2ГИС

Жители Красноярска массово начали получать сообщения о том, что установленное у них приложение 2ГИС опасно. На экране появляется надпись: «Безопасность вашего устройства под угрозой. Обнаружено 1 вредоносное приложение».
В официальном ТГ-канале представители сервиса поясняют, что приложение не является опасным и работает как прежде. А появляющееся сообщение связано с тем, что его на данный момент нет в магазине Google Play.
— Такие уведомления связаны с политикой безопасности Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play, — сообщают в официальном ТГ-канале сервиса. — Приложение безопасно и не вредит вашему телефону.
Чтобы и дальше спокойно пользоваться привычным приложением, уведомление от Google нужно просто смахнуть.
Если же пользователь удалил 2ГИС, скачать его можно в альтернативных магазинах. Доступ к микрофону и звонкам приложение просит, чтобы можно было давать команды голосовому помощнику и звонить прямо из приложения.
Доступа к журналу звонков и СМС из других источников сервис не получает.
— Система отдает нам только наши СМС-сообщения, которые мы используем для кодов авторизации, — говорят разработчики.