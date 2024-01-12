Проглотил и не подавился! Житель Кузбасса прожил 6 лет с зубами в животе

В одну из больниц Кузбасса обратился 73-летний житель Яшкинского района с острыми болями в животе. Он уже неделю не мог нормально есть и жаловался врачам на кишечную непроходимость. Каково же было удивление медиков после обследования пациента. На рентгеновском снимке они обнаружили нечто невероятное — «зубы» в животе пенсионера! Сотрудники Кемеровской городской клинической больницы № 11 видели многое в своей жизни, но такое — в первый раз. Собрали консилиум. Решили немедленно проводить операцию. «Это было слабо сказать удивление! Шок!» — рассказывает заведующий хирургическим отделением КГКБ № 11 Андрей Тарасов, который проводил операцию. Шок был и у врачей, искреннее недоумевал и пациент: как, откуда, почему? И все же пожилой мужчина вспомнил: ещё шесть лет назад он случайно проглотил свою вставную челюсть! Все эти годы его ничего не беспокоило — поэтому в больницу он не пошёл и был уверен, что всё вышло естественным путём. Однако челюсть задержалась в желудочно-кишечном тракте на долгие годы, не доставляя никаких неудобств… до поры до времени. По словам хирурга, вся эта ситуация, несмотря на боли, позабавила даже самого пациента.