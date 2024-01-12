Проглотил и не подавился! Житель Кузбасса прожил 6 лет с зубами в животе

«Это было слабо сказать удивление! Шок!» — врачам на Кузбассе пришлось проводить экстренную операцию пациенту — извлечь из кишечника пожилого мужчины его же… челюсть.
Подробности — в материале корреспондентов kuzbass.aif.ru.
Удивлению не было предела.
В одну из больниц Кузбасса обратился 73-летний житель Яшкинского района с острыми болями в животе. Он уже неделю не мог нормально есть и жаловался врачам на кишечную непроходимость. Каково же было удивление медиков после обследования пациента. На рентгеновском снимке они обнаружили нечто невероятное — «зубы» в животе пенсионера! Сотрудники Кемеровской городской клинической больницы № 11 видели многое в своей жизни, но такое — в первый раз. Собрали консилиум. Решили немедленно проводить операцию. «Это было слабо сказать удивление! Шок!» — рассказывает заведующий хирургическим отделением КГКБ № 11 Андрей Тарасов, который проводил операцию. Шок был и у врачей, искреннее недоумевал и пациент: как, откуда, почему? И все же пожилой мужчина вспомнил: ещё шесть лет назад он случайно проглотил свою вставную челюсть! Все эти годы его ничего не беспокоило — поэтому в больницу он не пошёл и был уверен, что всё вышло естественным путём. Однако челюсть задержалась в желудочно-кишечном тракте на долгие годы, не доставляя никаких неудобств… до поры до времени. По словам хирурга, вся эта ситуация, несмотря на боли, позабавила даже самого пациента.
Операция была малоинвазивной — т.е. без выполнения разрезов. Прошла успешно. Пациент на данный момент выписан и продолжает лечение амбулаторно. Медики отмечают: нахождение инородного предмета в организме могло нанести непоправимый урон здоровью мужчины, вплоть до летального исхода. Например, поранив кишечник. И то, что для пациента всё обошлось с минимальным риском для здоровья можно считать везением и чудом!
По словам Тарасова, поразительно то, что пациент не ставил под сомнение, он был убежден, что вставная челюсть из него вышла много лет назад.
И еще более удивительно — мужчина при этом проходил лечение по поводу онкозаболевания. То есть он постоянно обследовался по месту своего проживания.
Инородные предметы внутри россиян.
«В вопросах здоровья полагаться на авось недопустимо. В нашей жизни случается много непредсказуемых вещей, которые могут и опытных врачей удивить, но главное — помнить, что нельзя отказываться от медицинской помощи», — напоминают кемеровские врачи.
Кстати, в прошлом году медики этой больницы сообщали, что у кузбассовца в организме 28 лет находилась самодельная пластина, установленная в связи с переломом голени. В 90-е годы, когда были повсеместные перебои со снабжением лечебных учреждений расходными материалами, врачи сами изготавливали конструкции из медицинской стали.
А хирург Тарасов отмечает, что более, чем за 20 лет работы встречался с различными инородными предметами в любых частях тела.
В качестве примера врач рассказал о пациенте — участнике СВО, который был ранен в ногу и успешно прошёл лечение. Спустя полтора года военный обратился за помощью к медикам с болями в ноге. К удивлению пациента и самих врачей был извлечён ещё один довольно крупный осколок из ноги. Пациент быстро восстановился. Боли исчезли.
Чаще с такими специфическими проблемами в медучреждения обращаются родители со своими детьми.
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