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Синоптики предупредили жителей Краснодара о резком снижении температур

В Краснодаре 12 января ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также снижение температуры воздуха от плюсовых значений к минусовым.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +4°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня по территории Кубани будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Сопровождается грядой мощных облаков, он станет причиной дождей, переходящих в мокрый снег, а затем и в снег», — говорится в сообщении.

Господин Леус отметил, что температурные значения резко снизятся и будут достигать от 7 до 8 градусов мороза. Скорость ветра составит 5−10 м/с. В субботу осадков на территории краевого центра не ожидается.

В Краснодаре началась подготовка к грядущей непогоде. Городские службы работают в усиленном режиме. Для обработки улиц от гололеда заготовили 9 тонн песко-соляной смеси.

Анастасия Донскова.