Синоптики предупредили жителей Краснодара о резком снижении температур

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



«Сегодня по территории Кубани будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Сопровождается грядой мощных облаков, он станет причиной дождей, переходящих в мокрый снег, а затем и в снег», — говорится в сообщении.



Господин Леус отметил, что температурные значения резко снизятся и будут достигать от 7 до 8 градусов мороза. Скорость ветра составит 5−10 м/с. В субботу осадков на территории краевого центра не ожидается.



В Краснодаре началась подготовка к грядущей непогоде. Городские службы работают в усиленном режиме. Для обработки улиц от гололеда заготовили 9 тонн песко-соляной смеси.



Анастасия Донскова.