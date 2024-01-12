В Омске изменилась схема движения некоторых автобусов на Левобережье

Изменения позволят лучше обслуживать жителей мкр «Кристалл».Теперь автобусы № 8Н, 21, 344, 418, 500 не будут ехать по улице Туполева. Вместо этого они станут проезжать между домом на ул. Степанца, 3 и ТК «Магнит Экстра» по ул. 70 лет Октября, 1.Посадка и высадка жителей теперь будет на остановке «Жилой комплекс “Кристалл”».