Жители Казани пожаловались на неподходящий часовой пояс

Девушка из Казани в социальных сетях заявила, что не любит часовой пояс города. В ответ на эту публикацию десятки местных жителей согласились с ее мнением. Они считают, что Татарстану нужно переходить на другой часовой пояс. Аргументом стал ранний рассвет летом и ранний заход Солнца зимой. Однако часть комментаторов заявила, что менять ничего не надо.
«Всю жизнь живу с таким часовым поясом и даже не подозревала, что он неправильный для кого-то», — отметила один из интернет-пользователей.
Напомним, в апреле 2018 года в Госсовете Татарстана обсудили вопрос о смене часового пояса для республики. Тогда депутаты указали и на неактуальность этого предложения в современных условиях.