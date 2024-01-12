Жители Казани пожаловались на неподходящий часовой пояс

Девушка из Казани в социальных сетях заявила, что не любит часовой пояс города. В ответ на эту публикацию десятки местных жителей согласились с ее мнением. Они считают, что Татарстану нужно переходить на другой часовой пояс. Аргументом стал ранний рассвет летом и ранний заход Солнца зимой. Однако часть комментаторов заявила, что менять ничего не надо.