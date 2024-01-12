В Иркутской области появился сайт по ранней помощи детям и их семьям

В Иркутской области появился сайт регионального ресурсно-методического центра по ранней помощи детям и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— Ранняя помощь — это начало процесса реабилитации и абилитации детей. Целью ранней помощи всегда была поддержка семей, которые воспитывают детей раннего возраста с нарушениями развития, чтобы максимально развить способность ребенка функционировать в повседневной жизни и нормализовать жизнь семьи, — сказали в правительстве.
Сейчас в регионе работает 22 службы ранней помощи детям. На сайте во вкладке «Вопрос-ответ» можно получить ответ специалистов на свои вопросы. В дальнейшем планируется создание рубрики, которая предполагает онлайн-помощь для решения практических ситуаций.