В Иркутской области появился сайт по ранней помощи детям и их семьям

— Ранняя помощь — это начало процесса реабилитации и абилитации детей. Целью ранней помощи всегда была поддержка семей, которые воспитывают детей раннего возраста с нарушениями развития, чтобы максимально развить способность ребенка функционировать в повседневной жизни и нормализовать жизнь семьи, — сказали в правительстве.