В Самарской области продлили запрет движения по трем трассам из-за непогоды

В пятницу, 12 января, в Самарской области из-за плохой погоды продлили запрет движения по трем трассам региона. Ориентировочно, он будет действовать до 11:00. Об этом сообщили в минтрансе Самарской области.
Так, в связи с непогодой закрыты для движения автомобильные дороги регионального значения «Самара — Оренбург» — Песчаный Дол«- Каменный Дол км 0−1 и Кинель-Черкассы — Урал» — Кабановка — Богородское км 11−22.
Помимо этого, не получится проехать по трассе «Кинель-Черкассы — Урал» — Большой Сарбай км 0−4 — Отрадный — Первомайский км 5−17. Время открытия движения является предварительным и может быть снова продлено.
Напомним, в Самарской области перекрыли более 10 дорожных участков из-за метели 11 января, также было установлено ограничение для движения грузовиков, маршруток и перевозок детей на автобусах.