Тепло вернули в дома жителей Жигулевска ранним утром 12 января

Из-за утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 325 мм на ул. Морквашинской, 35, в четверг, 11 января, без тепла в Жигулевске остались остались 20 многоквартирных жилых домов (почти 3,5 тыс. жителей), ГБОУ СО СОШ № 13 (корпус № 1) и ГБОУ СО «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. о. Жигулевск».