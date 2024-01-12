Тепло вернули в дома жителей Жигулевска ранним утром 12 января

Из-за утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 325 мм на ул. Морквашинской, 35, в четверг, 11 января, без тепла в Жигулевске остались остались 20 многоквартирных жилых домов (почти 3,5 тыс. жителей), ГБОУ СО СОШ № 13 (корпус № 1) и ГБОУ СО «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. о. Жигулевск».
По информации мэра города Ильи Сухих, теплотрасса, на которой произошел порыв, нуждается в капитальном ремонте. Глава региона Дмитрий Азаров распорядился в 2024 году провести полную замену идущей от котельной № 13 теплотрассы, заявив, что вся необходимая поддержка муниципалитету будет оказана.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в 5:05 в пятницу, 12 января, теплоснабжение потребителей восстановлено.
Глава города Илья Сухих добавил, что если теплоноситель в квартире холодный, то жителям домов, попавших под отключение из-за этой аварии, необходимо обратиться в управляющую компанию, поскольку причиной отсутствия тепла в настоящий момент может быть завоздушивание системы.