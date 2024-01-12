За развитие Дальнего Востока и Арктики будут награждать

— Отрадно, что есть люди, вкладывающие финансовые средства и свои силы в создание на Дальнем Востоке и в российской Арктике промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в строительство объектов жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Всё это заслуживает высочайшей оценки и глубочайшего уважения. Мы должны знать и ценить людей, посвятивших свою деятельность весьма непростому, но очень важному и нужному нашей Родине делу — развитию Дальнего Востока и Арктики, — рассказали нашему корреспонденту в центре «Мой бизнес».