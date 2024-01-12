За развитие Дальнего Востока и Арктики будут награждать

Экспертное сообщество Межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнёрства «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» инициировало премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики», которая будет вручаться ежегодно. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она учреждена чтобы отметить заслуги компаний в развитии экономики, поощрить личный вклад и инициативу людей, а также поддержать дальнейшую деятельность предприятий и организаций.
— Отрадно, что есть люди, вкладывающие финансовые средства и свои силы в создание на Дальнем Востоке и в российской Арктике промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в строительство объектов жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Всё это заслуживает высочайшей оценки и глубочайшего уважения. Мы должны знать и ценить людей, посвятивших свою деятельность весьма непростому, но очень важному и нужному нашей Родине делу — развитию Дальнего Востока и Арктики, — рассказали нашему корреспонденту в центре «Мой бизнес».
Номинации ежегодной премии охватывают практически все направления экономической и социальной деятельности в дальневосточных и арктических регионах России. Есть и особая номинация — «СемьЯ». В семье зарождаются истоки трудовых династий и принимается решение посвятить свою жизнь предпринимательской деятельности. Так формируется особый бизнес. Это одна из базовых ценностей в многонациональной культуре России и неслучайно 2024 год в нашей стране президентом Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом семьи.
Заявку на получение премии можно подать до 24 февраля 2024 года по собственной инициативе либо по рекомендации органов государственной власти, общественных организаций, юридических и физических лиц. Торжественная церемония вручения награды пройдёт 7 марта 2024 года в рамках выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.