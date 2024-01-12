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За развитие Дальнего Востока и Арктики будут награждать

Премия охватывает направления экономической и социальной деятельности.
Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Экспертное сообщество Межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнёрства «Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» инициировало премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики», которая будет вручаться ежегодно. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она учреждена чтобы отметить заслуги компаний в развитии экономики, поощрить личный вклад и инициативу людей, а также поддержать дальнейшую деятельность предприятий и организаций.

 — Отрадно, что есть люди, вкладывающие финансовые средства и свои силы в создание на Дальнем Востоке и в российской Арктике промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в строительство объектов жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Всё это заслуживает высочайшей оценки и глубочайшего уважения. Мы должны знать и ценить людей, посвятивших свою деятельность весьма непростому, но очень важному и нужному нашей Родине делу — развитию Дальнего Востока и Арктики, — рассказали нашему корреспонденту в центре «Мой бизнес».

Номинации ежегодной премии охватывают практически все направления экономической и социальной деятельности в дальневосточных и арктических регионах России. Есть и особая номинация — «СемьЯ». В семье зарождаются истоки трудовых династий и принимается решение посвятить свою жизнь предпринимательской деятельности. Так формируется особый бизнес. Это одна из базовых ценностей в многонациональной культуре России и неслучайно 2024 год в нашей стране президентом Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом семьи.

Амбассадором премии выступил Сергей Доля, известный путешественник и выдающийся российский исследователь, побывавший на Южном и Северном полюсах, проехавший на автомобиле всю российскую Арктику, посетивший более 140 стран. Он является автором книг о путешествиях и телеведущим, лауреатом премии «Человек года» по версии телеканала «Моя планета», победителем престижного фотоконкурса дикой природы «Золотая черепаха» и автором лучшего тревел-блога по версии журнала «National Geographic Traveler».

Заявку на получение премии можно подать до 24 февраля 2024 года по собственной инициативе либо по рекомендации органов государственной власти, общественных организаций, юридических и физических лиц. Торжественная церемония вручения награды пройдёт 7 марта 2024 года в рамках выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.