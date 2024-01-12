Электробусы вышли на еще один маршрут на юге столицы

С 9 января на юге столицы на маршруте С806 начал работать экологичный транспорт. Теперь пассажиров перевозят не только автобусы, но и электробусы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Маршрут С806 в ЮАО теперь обслуживают пять современных электробусов российского производства. Они пришли в столицу в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание инновационный техники. Мы продолжаем развивать инфраструктуру экологичного наземного транспорта и запускаем электробусы в разных районах города по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Маршрут С806 связывает сразу три ветки московского метро: Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую и Большую кольцевую линии. Кроме того, он проходит мимо социальных объектов на улице Академика Миллионщикова и в Каширском проезде, а также возле музея-заповедника «Коломенское».
В среднем за месяц по этому маршруту совершается до 35 тысяч поездок.