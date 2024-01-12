Электробусы вышли на еще один маршрут на юге столицы

«Маршрут С806 в ЮАО теперь обслуживают пять современных электробусов российского производства. Они пришли в столицу в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание инновационный техники. Мы продолжаем развивать инфраструктуру экологичного наземного транспорта и запускаем электробусы в разных районах города по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.