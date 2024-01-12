Пермский ТЮЗ откроет новое здание для зрителей 1 февраля

Главное и новое здания ТЮЗа объединили в один ансамбль, их соединил стеклянный атриум и теплый переход. В результате реконструкции на территории театра появилось новое культурное пространство — театральный квартал с прогулочной зоной, двориками с тематическим наполнением, персонажами из известных произведений.