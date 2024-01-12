Пермский ТЮЗ откроет новое здание для зрителей 1 февраля

Пермский ТЮЗ 1 февраля откроет для посещения зрителей новый зал на ул. Пермской, 66. Как пояснили в пресс-службе театра, на малой сцене покажут мюзикл «Новая история страны Оз» (6+). Продажа билетов на спектакль пока не началась.
Строительство нового двухэтажного здания Пермского ТЮЗа завершили в начале декабря прошлого года. Его возведение началось в 2021 году.
Вместо деревянного аварийного здания появился стилизованный под старину особняк, окрашенный в персиковый цвет. Строители восстановили наружную отделку фасадов и архитектурные элементы. В начале прошлого века здесь размещался Дом пермского уездного земства.
Главное и новое здания ТЮЗа объединили в один ансамбль, их соединил стеклянный атриум и теплый переход. В результате реконструкции на территории театра появилось новое культурное пространство — театральный квартал с прогулочной зоной, двориками с тематическим наполнением, персонажами из известных произведений.
Зрительный зал-трансформер рассчитан на 300 посетителей. В амфитеатр зала встроили раздвижную конструкцию: партер может быть плоским или полностью убран в зависимости от режиссерской задумки.
В середине ноября 2023 года глава Перми подписал постановление о безвозмездной передаче МАУК «Пермский театр юного зрителя» в государственную собственность Пермского края. Подписание актов приема-передачи театра в краевую собственность состоялось в декабре 2023 года.