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Юная жительница Красноярска выступит в шоу «Конфетка» на ТНТ

КРАСНОЯРСК, 12 января, ФедералПресс. В премьерном выпуске второго сезона шоу «Конфетка» выступит 11-летняя девочка из Красноярска. Программа выйдет 13 января на канале ТНТ.

«Я мечтаю стать великой скрипачкой. На летних каникулах у меня появилось свободное время, и я решила заняться новым жанром — поп-музыкой. Когда меня пригласили на шоу, я испытывала смешанные чувства: и радость, и волнение. Радость, думаю, от того, что мою песню сможет перепеть другой певец и я посмотрю на это со стороны, а волнение — от того, понравится ли мне этот результат», — прокомментировала она.

Формат шоу предполагает исполнение песен неизвестных авторов, найденных в интернете. Участниками становятся музыканты-любители, добивающиеся признания. Она исполнила песню со словами «Вези меня скорее на Ибицу, а то ведь я могу и обидеться».

Приз для победителя соревнования составляет 300 тысяч рублей. Ведущие шоу — Гарик Мартиросян и Марина Кравец, члены жюри — Ваня Дмитриенко, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как красноярские актрисы попали в сериал на ТНТ.

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