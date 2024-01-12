Юная жительница Красноярска выступит в шоу «Конфетка» на ТНТ

«Я мечтаю стать великой скрипачкой. На летних каникулах у меня появилось свободное время, и я решила заняться новым жанром — поп-музыкой. Когда меня пригласили на шоу, я испытывала смешанные чувства: и радость, и волнение. Радость, думаю, от того, что мою песню сможет перепеть другой певец и я посмотрю на это со стороны, а волнение — от того, понравится ли мне этот результат», — прокомментировала она.
Формат шоу предполагает исполнение песен неизвестных авторов, найденных в интернете. Участниками становятся музыканты-любители, добивающиеся признания. Она исполнила песню со словами «Вези меня скорее на Ибицу, а то ведь я могу и обидеться».
Приз для победителя соревнования составляет 300 тысяч рублей. Ведущие шоу — Гарик Мартиросян и Марина Кравец, члены жюри — Ваня Дмитриенко, Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
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