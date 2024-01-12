В Новокузнецке планируют отремонтировать набережную и дамбу на левом берегу

«Мы должны сделать хорошую набережную на дамбе. Но не такую, как на “Ленте”. Объект должен стать элементом прогулочной зоны в городе. Мы хотим, чтобы она была многофункциональной, широкой, с водными станциями, кафе, с зоной для велосипедов. Сейчас там лишь насыпь, которая гидротолчков не выдержит», — цитируют журналисты слова главы города.