В Новокузнецке планируют отремонтировать набережную и дамбу на левом берегу

Как сообщает ngs42.ru, на очередной программе «Утро с мэром» Сергей Кузнецов сообщил о планах отремонтировать набережную и дамбу на левом берегу Новокузнецка. Сумму вложений оценивают в 5 млрд рублей.
Заниматься инвестированием будет строительная компания из Новосибирска, которая укрепит берег, уберёт старые тополя и высадит новую зелень. Возможно, там появится и фуникулёр, который будет перевозить новокузнечан с берега до Кузнецкой крепости. Эта же компания занимается возведением жилого комплекса (почти 185 тыс. кв. м.) на левом берегу.
«Мы должны сделать хорошую набережную на дамбе. Но не такую, как на “Ленте”. Объект должен стать элементом прогулочной зоны в городе. Мы хотим, чтобы она была многофункциональной, широкой, с водными станциями, кафе, с зоной для велосипедов. Сейчас там лишь насыпь, которая гидротолчков не выдержит», — цитируют журналисты слова главы города.
Однако пока неясно, когда начнётся строительство — нужен мастер-план.