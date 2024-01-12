Движение временно ограничат на нескольких улицах в Москве

С 15 января по 30 апреля на Комсомольской площади заблокируют проезд по одной из полос. На этот же период в связи с реализацией инженерных работ ограничат движение и парковку по одной из полос на Выборгской улице, а с 11:00 до 15:00 15 января из-за проведения киносъемок закроют часть Осташковской улицы.