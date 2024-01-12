Лиса заглянула в Приморский район. Люди узнали о ней от ворон

О встрече с лесной гостьей рассказала петербурженка Ия в группе «Приморский район | Фото | Ретро» «ВКонтакте» вечером 11 января. Ия гуляла по парку и услышала крики ворон, а через некоторое время заметила и причину гвалта. «И вдруг смотрю — лиса бежит по парку, только пятки сверкают. Вот оно в чём дело! Я всё по верхам смотрела, хищника выглядывала, а надо было, оказывается, вниз!» — рассказывает Ия.