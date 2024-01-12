Народные приметы на 13 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

13 января верующие вспоминают святую Меланию, в народном календаре — Щедрый вечер или Васильева коляда. У наших предков дата была связана с множеством примет и строгих запретов, соблюдение которых считалось обязательным. Тем, кто рискнет их нарушить, окружающие сулили болезни, нищету и одиночество.
Народные приметы на 13 января: что нельзя делать
В старину говорили, что 13 января ни в коем случае нельзя считать мелочь, иначе придется весь год слезы лить. Денежные вопросы лучше отложить на более удачный момент: это касается как вкладов, так и крупных покупок. В магазин или на рынок сходить можно, но только за самым необходимым, например, за продовольствием. А вот дорогостоящие вещи долго вам не прослужат. Во всяком случае, так считали наши предки.
Согласно поверьям, в Щедрый вечер нельзя давать кому-либо в долг. Ни к чему хорошему это не приведет, более того, сам кредитор лишится достатка. Деньги ему, скорее всего, не вернут.
День решительно не подходит для выяснения отношений. Постарайтесь сдержаться, если хотите с кем-либо поспорить. Пустяковый конфликт может перерасти в серьезную ссору. Не исключено, что после этого вы потеряете контакт с оппонентом до конца жизни.
Поскольку дата приходится на святочную неделю, к вам могут прийти гости. Даже если вы их не приглашали, прогонять их нельзя. Обязательно угостите колядующих, иначе целый год удачи не будет.
Собираясь сесть за праздничный стол, выбирайте светлую или яркую одежду. Темные вещи принесут вам неудачи.
Будьте аккуратны с посудой 13 января. Если разбить тарелку или кружку, из вашего дома уйдут мир и покой. Чтобы этого не случилось, осколки нужно как можно скорее вынести на улицу.
Если же вам не повезет испачкаться за ужином, будьте готовы к тому, что кто-то начнет распускать про вас слухи.
День не подходит для начала новых проектов. Лучше завершить старые дела, если это необходимо. Тяжелый физический труд нежелателен: он может обернуться болезнями. Это касается как женщин, так и мужчин. Лучше найти время для отдыха, праздное времяпрепровождение не возбраняется.
Далеко от дома 13 января лучше не уезжать. В дороге можно столкнуться с мошенниками. Даже если неприятной встречи получится избежать, есть риск потерять документы или деньги.
Народные приметы на 13 января: что можно делать
На Руси 13 января традиционно накрывали богатые столы. В Щедрый вечер люди готовили угощение и для колядующих, веря, что это принесет им удачу и достаток. В числе обязательных блюд этой даты — пироги и свинина.
Верующие отправлялись в храмы, чтобы помолиться святой Мелании. После этого они, как правило, шли домой или в гости, чтобы весело провести время с родными, друзьями и соседями.
Одним из ритуалов 13 января было смахивание снега с плодовых деревьев. Сделать это требовалось ровно в полночь. Таким образом наши предки рассчитывали на получение щедрого урожая фруктов.
Не обходился день и без гаданий. Заглянуть в будущее пытались не только женщины, но и мужчины. Существовало поверье, что именно 13 января можно узнать правду о том, какие сюрпризы приготовила человеку судьба.
Приметы о погоде на 13 января
Согласно наблюдениям жителей далекой старины, южный ветер в этот день сулит жаркое лето, а восточный — хороший урожай фруктов. Бледная луна и звезды в дымке указывают на теплую погоду со снегопадом. Яркое небо на закате обещает похолодание.
Именинники 13 января
13 января именины празднуют Михаил и Петр.
У родившихся в этот день отличное чувство юмора. Также их отличает завидное упорство и умение находить плюсы в любой ситуации. Они честны, трудолюбивы и смелы. Их ценят за надежность и ответственность.