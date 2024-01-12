Народные приметы на 13 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

В старину говорили, что 13 января ни в коем случае нельзя считать мелочь, иначе придется весь год слезы лить. Денежные вопросы лучше отложить на более удачный момент: это касается как вкладов, так и крупных покупок. В магазин или на рынок сходить можно, но только за самым необходимым, например, за продовольствием. А вот дорогостоящие вещи долго вам не прослужат. Во всяком случае, так считали наши предки.