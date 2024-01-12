«Гоним дешевые Kia и элитные Bentley»: Как россияне зарабатывают десятки тысяч евро на релокантах, которые просят вернуть их авто из Европы домой

— Вариантов для россиян, которые живут в Европе без гражданства, приобрести машину не так много, — говорит Николай. — Например, в Эстонии есть лазейка — при покупке авто за человека без ВНЖ может поручиться гражданин страны. Это стоит 1000 евро. Но желающих так подзаработать мало, потому что все проблемы, которые может устроить автолюбитель. ДТП, штрафы, парковка, — все это ляжет на поручителя. А еще при такой сделке будет космическая страховка: первый месяц 150 евро, последующие 85. Это очень дорого. Но люди идут и на такое, чтобы ездить именно на своей машине.