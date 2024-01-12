«Гоним дешевые Kia и элитные Bentley»: Как россияне зарабатывают десятки тысяч евро на релокантах, которые просят вернуть их авто из Европы домой

Вокруг россиян-релокантов, которые осели в Европе, сформировался новый бизнес. Как рассказал spb.kp.ru житель Ленинградской области Николай, который занимается извозом между РФ и Эстонией, сейчас соотечественники массово заказывают доставку своих машин из Европы в Россию.
— С прошлого года мы занимались перевозкой авто из России в Европу, — говорит Николай. — Люди уехали, обжились. Решили, что хотят ездить на машине. Такие как я, люди с двойным гражданством, кто имеет право перемещаться через полузакрытые границы, по доверенности гнали авто на Запад, но сейчас пошел обратный тренд — люди возвращают машины в Россию.
Все дело в новых европейских законах. С марта автомобили на российском учете превратятся в Европе в тыкву. Их нельзя будет застраховать, а значит, и ездить. Продать тоже не получится. Только на запчасти, но это означает большой дисконт. Вот и погнали релоканты своих «ласточек» обратно в Россию. Не сами, конечно, а пользуются услугами перегонщиков.
— Машины гоним самые разные: от бюджетных вроде Kia Rio 2018 года до элитных, — говорит Николай. — Мой рекорд Bentley Continental 2020-го. К машинам с российскими номерами в Европе относятся по-разному. Самая лояльная дорожная полиция, как это ни странно, в Прибалтике. Она практически не останавливает российские авто. А вот Польша, Германия, Франция — как по минному полю едешь. Недавно гнал машину из Ниццы, меня остановили 16 раз. А рядом ехал напарник, вез на эвакуаторе Mercedes за 140 тысяч евро, но без номеров. К нему никакого внимания.
По словам мужчины, в месяц он перегоняет в Россию до 20 машин релокантов. И подобных перегонщиков по Европе колесят десятки. Стоит услуга такой транспортировки около 2 евро за километр, плюс доплаты за срочность, сложность или элитность машины. Например, перегон авто из Ниццы до Ивангорода на границе с Эстонией обойдется в 6000 евро.
— Вариантов для россиян, которые живут в Европе без гражданства, приобрести машину не так много, — говорит Николай. — Например, в Эстонии есть лазейка — при покупке авто за человека без ВНЖ может поручиться гражданин страны. Это стоит 1000 евро. Но желающих так подзаработать мало, потому что все проблемы, которые может устроить автолюбитель. ДТП, штрафы, парковка, — все это ляжет на поручителя. А еще при такой сделке будет космическая страховка: первый месяц 150 евро, последующие 85. Это очень дорого. Но люди идут и на такое, чтобы ездить именно на своей машине.
КСТАТИ.
Как ранее сообщала spb.kp.ru, более 15 процентов россиян, уехавших из России за последние два года, вернулись домой. Такие данные были приведены в масштабном исследовании проекта OutRush Института Европейского университета.