В Башкирии из-за непогоды закрыты участки на федеральных и региональных трассах

Ограничения для всех видов транспорта действуют на дороге Р-240 «Уфа — Оренбург» на 112 — 280 км (от села Рощинского до границы с Оренбургской областью). На участках трассы Р-240 с 27 по 112 км, трассы М5 «Урал» с 1194 по 1370 км, М7 «Волга» с 1169 км по 1320 км введен запрет для движения пассажирских автобусов и большегрузов. Аналогичные ограничения действуют на дорогах регионального значения Октябрьский — Туймазы, Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, Октябрьский — Ермекеево, Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Белорецк — Учалы — Миасс и на западном обходе Уфы от Подымалово до Николаевки.



На всех участках дорог, где введены ограничения, дежурят оперативные группы спасателей. К работам привлечены 162 человека и 136 единиц дорожной и специальной техники. Информации о пострадавших в главное управление МЧС не поступало. В ведомстве рекомендуют не выезжать на дороги без крайней необходимости.