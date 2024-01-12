Где в Казахстане закрыты дороги 12 января

АЛМАТЫ, 12 янв — Sputnik. 12 января в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщил «КазАвтоЖол».
Актюбинская область
Трасса Актобе-Атырау-Астрахань км. 97−330, участок от города Кандыагаш до границы Атырауской области — 233 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Жамбылская область
Трасса Алматы — Ташкент — Термез, км. 159−238, участок от села Кенен до села Кайнар — 79 км.
Ограничение действует для грузового автотранспорта.
Западно-Казахстанская область
Дорога Уральск — Таскала — граница РФ км. 4−104, участок от города Уральск до границы РФ — 100 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Костанайская область
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, км. 386−503, участок от поселка Денисовка до города Рудный — 117 км.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
В компании сообщили, что на дорогах республиканского значения задействовано 454 единиц техники и 586 человек.