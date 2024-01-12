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Где в Казахстане закрыты дороги 12 января

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 4 областях.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 12 янв — Sputnik. 12 января в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщил «КазАвтоЖол».

Актюбинская область

Трасса Актобе-Атырау-Астрахань км. 97−330, участок от города Кандыагаш до границы Атырауской области — 233 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область

Трасса Алматы — Ташкент — Термез, км. 159−238, участок от села Кенен до села Кайнар — 79 км.

Ограничение действует для грузового автотранспорта.

Западно-Казахстанская область

Дорога Уральск — Таскала — граница РФ км. 4−104, участок от города Уральск до границы РФ — 100 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Костанайская область

Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, км. 386−503, участок от поселка Денисовка до города Рудный — 117 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

В компании сообщили, что на дорогах республиканского значения задействовано 454 единиц техники и 586 человек.