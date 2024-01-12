Систему оплаты проезда «лицом» начнут тестировать в метро Петербурга в 2024 году

«Дорожные карты» по запуску систем биометрической оплаты были созданы в декабре прошлого года. Сейчас над сервисами активно работают. Известно, что платить «лицом» в метро можно будет в Самаре, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Петербурге. В Северной столице об этой инициативе говорят примерно с 2021 года. Но точная дата внедрения новой системы пока не была названа ни разу.