Систему оплаты проезда «лицом» начнут тестировать в метро Петербурга в 2024 году

Возможность «платить лицом» за поездку в метро может появиться в Петербурге к концу 2025 года. Такие планы есть у правительства России. Так называемый «face pay» установят в шести метрополитенах страны. В некоторых городах он появится чуть раньше, а Петербург вместе с Новосибирском станут последними регионами, где введут новшества. Однако в организациях Северной столицы точную дату не называют.
— У нас в настоящий момент расчетов нет. Идет подготовка к пилотному проекту, — ответили Spb.kp.ru в пресс-службе «Петербургского метрополитена».
В комитете по транспорту рассказали, что тестировать систему начнут уже в этом году. Но на какой станции впервые установят такое оборудование, пока не сообщается.
— В 2024 году планируется реализация пилотного проекта на одной станции, по результатам которого будет принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения проекта в метрополитене, — рассказали spb.kp.ru в комтрансе Петербурга.
«Дорожные карты» по запуску систем биометрической оплаты были созданы в декабре прошлого года. Сейчас над сервисами активно работают. Известно, что платить «лицом» в метро можно будет в Самаре, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Петербурге. В Северной столице об этой инициативе говорят примерно с 2021 года. Но точная дата внедрения новой системы пока не была названа ни разу.