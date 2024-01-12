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Жителям Краснодара разъяснили, нужно ли платить за дни без отопления в январе

В МЦУ Краснодара поступили вопросы от горожан, оставшихся несколько дней без отопления в январе из-за коммунальных аварий.
Источник: Новая Кубань

Жители интересуются изменится ли цена в квитанциях ЖКХ за этот месяц.

В МЦУ пояснили, что собственники, в домах которых нет приборов учета, должны будут оплатить квитанцию по отоплению за полный месяц. Жильцы, в чьих домах стоят специальные приборы учета, заплатят только за те дни, когда тепло подавалось.

По нормативам, отопительный сезон в краевой столице длится семь месяцев — с 1 октября по 30 апреля включительно. С постановлением о начале отопительного сезона можно ознакомится на сайте мэрии.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в разгар зимы в Краснодаре произошло сразу несколько коммунальный аварий, которые оставили без тепла жителей ряда улиц.

ЖКХ