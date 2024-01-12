Жителям Краснодара разъяснили, нужно ли платить за дни без отопления в январе

Жители интересуются изменится ли цена в квитанциях ЖКХ за этот месяц.
В МЦУ пояснили, что собственники, в домах которых нет приборов учета, должны будут оплатить квитанцию по отоплению за полный месяц. Жильцы, в чьих домах стоят специальные приборы учета, заплатят только за те дни, когда тепло подавалось.
По нормативам, отопительный сезон в краевой столице длится семь месяцев — с 1 октября по 30 апреля включительно. С постановлением о начале отопительного сезона можно ознакомится на сайте мэрии.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в разгар зимы в Краснодаре произошло сразу несколько коммунальный аварий, которые оставили без тепла жителей ряда улиц.