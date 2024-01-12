Похоронили рядом с жертвами. В зоне СВО погиб волгоградский серийный убийца

Семейная жизнь превратилась в ад. Муж, над которым посмеивались другие работники фермы, сходил с ума от ревности. Жену раздражали его претензии. И скоро они расстались. Женщина уехала к матери в областной центр, Зубов тоже вернулся в город. Оба жили в одном районе Волгограда — Красноармейском. Забыть свою любовь мужчина не смог и нередко бродил у ее дома, надеясь хотя бы издали увидеть. Там и попал ему на глаза счастливый соперник. Так Зубов узнал, что их отношения с его бывшей супругой продолжались.