Похоронили рядом с жертвами. В зоне СВО погиб волгоградский серийный убийца

О том, что в зоне специальной военной операции погиб волгоградец, осужденный на 21 год за жестокую расправу над несколькими жертвами, стало известно накануне. Совершенные им преступления объединяла одна деталь — он уродовал убитых, отрезая им органы, свидетельствующие о половой принадлежности. Сам Денис Зубов позже рассказал — так он надеялся запутать следствие, изображая из себя серийного маньяка-психопата. Что им двигало на самом деле, выяснял vlg.aif.ru.
Измена.
Зубов родился в 1981 году на юге Волгограда. На момент гибели ему был 41 год. Первое преступление он совершил в 32.
Неизвестно, что заставило сугубо городского жителя перебраться в сельскую местность на границе с Калмыкией и устроиться разнорабочим на животноводческую ферму. Но перемена места жительства круто изменила его судьбу. На ферме он встретил женщину, которая покорила его с первого взгляда.
И не его одного. Они уже стали жить вместе и считали себя мужем и женой, хоть и не узаконили отношения, когда ветреной кокеткой увлекся мужчина почти вдвое старше Дениса. Ухаживал 62-летний соперник за его гражданской супругой так настойчиво, что та не смогла устоять.
Семейная жизнь превратилась в ад. Муж, над которым посмеивались другие работники фермы, сходил с ума от ревности. Жену раздражали его претензии. И скоро они расстались. Женщина уехала к матери в областной центр, Зубов тоже вернулся в город. Оба жили в одном районе Волгограда — Красноармейском. Забыть свою любовь мужчина не смог и нередко бродил у ее дома, надеясь хотя бы издали увидеть. Там и попал ему на глаза счастливый соперник. Так Зубов узнал, что их отношения с его бывшей супругой продолжались.
Расправа.
На улице вечерело, в частном секторе было безлюдно. Зубов окликнул мужчину, за разговором увлек в пустынное место, каких немало на улице Удмуртской, где ему никто не мог помешать. Ослепленный ревностью, он в ярости набросился на пенсионера, повалил и стал бить головой о землю, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
Обшарив карманы своей жертвы, убийца нашел в них нож и вонзил его в сердце сопернику. А после отрезал ему половой орган, отомстив таким образом за свои унижения.
Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел волгоградского Следкома Александр Сапаргалиев, который вел дело Зубова, рассказывал: в убийстве мужчины преступник не раскаивался. И был уверен — его не заподозрят в этом преступлении. Однако на всякий случай перебрался в дачный массив «Райгород» в соседнем с Волгоградом Светлоярском районе.
Подделка почерка.
Возможно, Зубов действительно остался бы безнаказанным, если бы жестокая расправа с соперником не породила в нем желание убивать снова и снова.
Сложно сказать, чем привлекла его внимание пенсионерка, которую он заметил в пригородном автобусе. Следователю он позже говорил, что хотел только ограбить 73-летнюю женщину. Выйдя вслед за ней из автобуса, он проводил ее до дачного домика, вошел и набросился на несчастную.
Сначала убийца избивал беззащитную пенсионерку, а затем под руку ему попался гаечный ключ. Ударами он размозжил женщине голову, а затем занялся поисками денег.
Добыча оказалась невелика — 1 800 рублей. Найденное не принесло ему удовлетворения. Он стал издеваться над телом скончавшейся — перенес его на кровать и отрезал обе груди. Задержанный Зубов пояснял позже — таким образом он пытался сбить следователей с толку. Подделывая почерк психопата, он рассчитывал, что наведет их на мысль о том, что действует серийный маньяк.
«Если не мне — то никому».
Совершив второе убийство, Зубов решил замести следы и переехал в Ольховский район, что в центре Волгоградской области — подальше от мест преступлений. Он снова устроился на ферму и даже уговорил перебраться к нему свою бывшую супругу. Она ничего не знала о судьбе своего немолодого поклонника и, вероятно, думала, что тот ее оставил.
Их отношения стали напоминать качели — муж то был нежен и ласков с женой, то начинал подозревать ее в неверности и становился жесток. Не выдержав, женщина вновь заговорила о расставании. И тогда мужчина решил — она не достанется никому.
Июльским днем 2014 года он попросил ее о встрече у водонапорной башни на окраине села Зензеватка. За разговором увлек в лесополосу. Там между супругами вспыхнула ссора. В порыве гнева мужчина ударил женщину, она упала, убийца прижал ее к земле, сдавил горло и душил, пока жертва не перестала дышать. Однако на этот раз родные знали, с кем ей предстоит встреча. И подозрение сразу пало на Зубова.
Виновен.
Расправившись с бывшей женой, Зубов пришел в себя. Осознав, что натворил, он зарыл ее тело неподалеку от железнодорожных путей, а сам скрылся в Саратовской области. Его искали два года. А в 2016-м он сам вернулся в Волгоград. Его тут же арестовали.
В ходе расследования была назначена генетическая экспертиза, которая подтвердила причастность Зубова ко всем трем преступлениям. Впрочем, он и сам сознался сначала в том, что задушил супругу, затем — в убийстве ее поклонника и не знакомой ему пенсионерки.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Зубова вменяемым. В криминальную историю России он вошел как серийный убийца, хотя многие считают его именно маньяком.
«27 марта 2017 года Волгоградский областной суда вынес приговор Денису Зубову. Сам он отрицал свою вину, но присяжные, с участием которых рассматривалось дело, своим вердиктом единодушно признали его виновным. В качестве наказания преступнику был назначен 21 год колонии строгого режима», — подтверждает старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Как рассказали v1.ru родные Дениса Зубова, после начала специальной военной операции на Украине он получил возможность принять в ней участие. Погиб волгоградец 20 апреля 2023 года, но похоронен был только минувшей осенью. По словам родственников, его тело долго не могли опознать. Последний приют он нашел на кладбище Красноармейского района. На соседних кладбищах на юге области покоятся его жертвы.